7 Südtiroler im 1. Praxislehrgang für digitale Transformation zertifiziert

Wissen zur Digitalisierung aufbauen, die verschiedenen Technologien kennenlernen, die Anwendung im eigenen Betrieb identifizieren sowie Strategien für die Einführung von digitalen Prozessen planen waren die obersten Ziele des Lehrgangs.Der lvh.apa und die SMBS University of Salzburg Business School haben diesen Zertifikatslehrgang mit 40 ECTS Punkten im Oktober 2019 gestartet. 7 Teilnehmer erhielten am Donnerstag in feierlichem Rahmen ihr Zertifikat.„Wir sind stolz, dass der 1. Praxislehrgangehrgang für digitale Transformation in Südtirol erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Digitalisierung bietet immer größere Chancen, auch für kleine Unternehmen. In diesem Lehrgang wurde das Werkzeug vermittelt, um diese Möglichkeiten im Betrieb zu nutzen. “, betont lvh-Präsident Martin Haller.Der Lehrgang wurde in verschiedenen Modulen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten organisiert. Nach einem ersten Überblick zu den Treibern der Digitalisierung und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft wurden mehrere Technologien und deren Anwendung vorgestellt.Im Mittelpunkt standen Digitale Assistenzsysteme, Künstliche Intelligenz, Big Data, Internet der Dinge, Logistik, digitales Marketing, digitale Innovation, Blockchain und virtuelle und erweiterte Realität. Vieles davon konnten die Teilnehmenden selbst ausprobieren oder in Laboren wie der Smart Mini Factory der Uni Bozen oder der Arena von Fraunhofer Italia besichtigen. Zusätzlich zu den Technologien wurde erklärt, wie eine digitale Strategie im Unternehmen definiert wird und wie Geschäftsprozesse angepasst werden können.

