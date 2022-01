Wocheninzidenz steigt auf 1240: Erneut 4 Todesopfer – 832 Neuinfektionen

In 24 Stunden wurden in Südtirol 1148 PCR-Tests untersucht und dabei 832 Neuinfektionen mit dem Coronavirus festgestellt: 190 mittels PCR-Abstrich und 642 mittels Antigen-Schnelltest, wie der Südtiroler Sanitätsbetrieb am heutigen Freitag mitteilt. Die 7-Tages-Inzidenz steigt damit von 1219 auf 1240 an. 17 Personen befinden sich auf der Intensivstation. Zudem gab es 4 Todesfälle zu beklagen.