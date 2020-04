7 Teenager tot in Kirche gefunden

In dem Raum sei ein Generator gewesen, es werde daher untersucht, ob dieser mit dem Tod der 7 Menschen in Verbindung stehe. Im Zusammenhang mit dem Vorfall wurden 11 Menschen festgenommen, die sich ebenfalls in der Kirche befanden. Nähere Details nannte der Sprecher nicht.Ein Großteil der knapp 110 Millionen Menschen in Äthiopien sind orthodoxe Christen. Sie feierten am Sonntag Ostern. Allerdings herrscht in Äthiopien wegen der Coronakrise ein Ausnahmezustand, auch sind Kirchen geschlossen. Wie die 7 Teenager daher in die Kirche kamen, war zunächst unklar.

apa