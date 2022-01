71-Jährige stürzt rückwärts von Lieferwagen: Schwere Kopfverletzungen

Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwochvormittag in Naturns ereignet: Eine 70-Jährige Frau aus Naturns stürzte beim Abladen von einem Lieferwagen 1,5 Meter in die Tiefe und erlitt dabei schwere Kopfverletzungen.