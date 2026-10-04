Nach einem Aperitif auf dem Dorfplatz, musikalisch umrahmt vom Judit Pixner Trio, wurde der Festakt musikalisch von der A-Cappella-Gruppe Choriosum eröffnet und begleitet. In ihren Grußworten unterstrichen Bürgermeister Andreas Jungmann, Landesrätin Rosmarie Pamer und Bischof Ivo Muser die Bedeutung des Südtiroler Kinderdorfes für Brixen, Südtirols Familien und die soziale Entwicklung des Landes. <BR \/><BR \/>Bürgermeister Andreas Jungmann hob insbesondere die langjährige Verbindung zwischen der Stadt Brixen und dem Südtiroler Kinderdorf hervor „Das Kinderdorf liegt nicht am Rand der Stadt Brixen, sondern mitten in unserem sozialen Gefüge“ und erinnerte an die Menschen, die dessen Geschichte über sieben Jahrzehnte geprägt und begleitet haben. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1367940_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Landesrätin Rosmarie Pamer würdigte den Mut des Südtiroler Kinderdorfes zur Veränderung und seine kontinuierliche Weiterentwicklung im Einklang mit den gesellschaftlichen Veränderungen und den Bedürfnissen von Kindern, Jugendlichen und Familien. <BR \/><BR \/>Sie hob die Bedeutung von Prävention, gesellschaftlicher Verantwortung und der Stärkung von Familien hervor und dankte den zahlreichen Ehrenamtlichen, Freiwilligen und Fachkräften für ihren Einsatz. Für die Zukunft wünschte sie dem Kinderdorf weiterhin Mut zu neuen Wegen, Visionen und gelebter Menschlichkeit und Empathie. <h3>\r\n„Kinder und Dorf“<\/h3>Bischof Ivo Muser stellte in seiner Ansprache die beiden Begriffe „Kinder und Dorf“ in den Mittelpunkt. Kinder seien Zukunft, Hoffnung und Perspektive und gehörten deshalb in unsere Mitte. Zugleich brauche es ein ganzes Dorf, um ein Kind zu begleiten und zu stärken. Dieses Miteinander werde im Südtiroler Kinderdorf durch Beziehungen, Nachbarschaft, Fachkompetenz, Politik und gemeinsame Werte gelebt. Sein Dank galt allen, die dazu beitragen, dass Kinder dort stehen können, wo sie hingehören: in der Mitte.