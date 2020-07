70 Meter abgestürzt: Tödlicher Bergunfall in Sexten

Der tragische Freizeitunfall ereignete sich gegen 11.15 Uhr an einem Alpinsteig an den Rotwandköpfen in Sexten.Aus bisher unbekannten Gründen ist eine Person am ausgesetzten Steig auf 2200 Metern Höhe rund 70 Meter im Gelände abgestürzt.Sofort entsandte die Notrufzentrale 112 den Notarzthubschrauber Pelikan 2 samt Bergretter, die Einsatzkräfte konnten die Person jedoch nur noch tot bergen.Die Carabinieri haben die Ermittlungen aufgenommen.

