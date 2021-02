70 Millionen Atemschutzmasken in Italien beschlagnahmt

Die Lieferung des Mundschutzes erfolgte im Vorjahr über Vermittlung einiger italienischer Unternehmen.Im Rahmen der Untersuchung wegen Hehlerei und Geldwäsche werden italienische Firmen verdächtigt, für ihre Vermittlerrolle Dutzende Millionen Euro erhalten zu haben. Bankkonten wurden eingefroren und Immobilienbeteiligungen beschlagnahmt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.Italien ist das europaweit am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Land. Mehr als 94.000 Menschen starben seit Ausbruch der Epidemie in Italien vor einem Jahr.

apa