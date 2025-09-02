Umso wichtiger ist die Vorsorge. Der Südtiroler <b>Sanitätsbetrieb bietet deshalb allen Mädchen und Jungen zwischen 11 und 20 Jahren im Rahmen der Open Days vom 8. bis 19. September eine kostenlose Impfung<\/b> in allen Gesundheitsbezirken an.<h3>\r\n„Bestmöglicher Schutz im jungen Alter“<\/h3>„Die Impfung stellt die wirksamste Präventionsmaßnahme dar: Erfolgt sie im jungen Alter, vorzugsweise vor Beginn der sexuellen Aktivität, gewährleistet sie den bestmöglichen Schutz dank eines voll aktiven Immunsystems“, erklärt Alessia Callino, Ärztin in Facharztausbildung für Hygiene und Präventivmedizin beim Dienst für Hygiene und öffentliche Gesundheit (SISP).<BR \/><BR \/>Sie betont, dass alle elfjährigen Mädchen und Jungen unabhängig von den Open Days eine persönliche Einladung zur HPV-Impfung erhalten. Zudem sei eine Impfung auch das ganze Jahr über nach Terminvereinbarung möglich.<h3>\r\nSanitätsdirektor: „Bewusstsein für Prävention stärken“<\/h3>Auch Sanitätsdirektor Josef Widmann hebt die Bedeutung hervor: „Es ist entscheidend, bei der jungen Generation das Bewusstsein für Prävention zu fördern, um in Zukunft gesündere Erwachsene zu haben. Der HPV-Impfstoff ist gut verträglich und schützt wirksam vor verschiedenen Krebserkrankungen des Fortpflanzungssystems sowie des Mund- und Rachenraums.“<h3>\r\nImpfstellen und Termine<\/h3><b>Alle Impfungen finden während der Open Days jeweils von 13:30 bis 16 Uhr statt.<\/b><BR \/><BR \/><b>8. September 2025<\/b><BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>Schlanders – Krankenhaus, 4. Stock<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>St. Martin in Thurn – Gesundheitssprengel Gadertal, Impfambulatorium<BR \/><BR \/><b>9. September 2025<\/b><BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>Leifers – Gesundheitssprengel Leifers-Branzoll-Pfatten<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>Klausen – Gesundheitssprengel Klausen Umgebung, 2. Stock<BR \/><BR \/><b>10. September 2025<\/b><BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>Innichen – Gesundheitssprengel Hochpustertal, Impfambulatorium<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>Sterzing – Gesundheitssprengel Wipptal<BR \/><BR \/><b>11. September 2025<\/b><BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>Meran – Dienst für Hygiene und öffentliche Gesundheit (SISP), Laurinstraße 10<BR \/><BR \/><b>12. September 2025<\/b><BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>Bozen – Neue Klinik<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>Brixen – Krankenhaus, Gebäude C, 2. Stock<BR \/><BR \/><b>15. September 2025<\/b><BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>St. Leonhard in Passeier – Gesundheitssprengel Passeiertal, 1. Stock<BR \/>16. September 2025<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>Mals – Gesundheitssprengel Obervinschgau, 1. Stock<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>Sand in Taufers – Gesundheitssprengel Tauferer Ahrntal, Impfambulatorium<BR \/><BR \/><b>18. September 2025<\/b><BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>Lana – Gesundheitssprengel Lana Umgebung, Erdgeschoss<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>Welsberg – Impfzentrum, Pater-Johann-Schwingshackl-Str. 1<BR \/><BR \/><b>19. September 2025<\/b><BR \/><BR \/>•<\/TD><TD>Bruneck – Krankenhaus, Impfzentrum<BR \/><BR \/><b>Weitere Informationen zur HPV-Impfung gibt es unter <a href="https:\/\/www.sabes.it\/de\/themen\/vorsorge-hpv" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.sabes.it\/hpv<\/a>.<\/b><BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>