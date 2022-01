70 Prozent der Neuinfektionen in Südtirol sind Omikron-Fälle

Die Zahlen: 3039 Neuinfektionen wurden am Dienstag gezählt – so viele wie noch nie. Auch die 7-Tages-Inzidenz ist auf ein Rekordhoch von 2164 gestiegen. „Damit liegen wir, was die Zahlen anbelangt, ungefähr gleich wie Italien“, sagte Gesundheitslandesrat Thomas Widmann am Dienstag nach der Sitzung der Landesregierung. In Deutschland und in Österreich hingegen sei die Welle wieder am Abflachen.Diese Zahlen, so Widmann, würden bestätigen, dass die Impfung zwar nicht vor einer Infektion schütze, „sehr wohl aber vor schweren Verläufen“.Diese hohen Zahlen seien zudem die Folge von den privaten Feierlichkeiten rund um Weihnachten und Silvester, sagte Widmann. In Zusammenhang mit der neuen Omikron-Variante würden die Infektionen nun exponentiell ansteigen.Wie groß ist der Anteil von Omikron an der Gesamtzahl der Neuinfektionen in Südtirol? „70 Prozent der Neuinfektionen in Südtirol gehen auf die Omikron-Variante zurück“, so Widmann, der Reproduktionsfaktor in Südtirol liegt bei 1,2.Wie sich diese hohen Zahlen nun auf die Belastung in den Krankenhäusern und den Intensivstationen auswirken, werde man erst in den kommenden Tagen sehen, sagte der Gesundheitslandesrat.Erleichterungen hat die Landesregierung am Dienstag für Geimpfte beschlossen: Wenn man positiv getestet wird und symptomfrei bleibt, können Geimpfte, die vor nicht länger als 120 Tagen geimpft wurden oder bereits geboostert worden sind, nach 7 Tagen mit einem negativem Antigentest wieder ihrem gewohnten Leben nachgehen.Nicht geimpfte Bürger, oder Personen, deren Impfung mehr als 120 zurückliegt, müssen nach 10 Tagen einen PCR-Test machen.

sor