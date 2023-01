700 Menschen vor Sizilien gerettet

Zudem landeten 198 Personen in der Nacht auf Dienstag an Bord von 5 Booten auf Lampedusa. Am Montag waren bereits 254 Personen auf 6 Booten auf der süditalienischen Insel eingetroffen. Im Hotspot von Lampedusa sind zurzeit 1208 Personen untergebracht. Dabei verfügt die Einrichtung lediglich über 400 Plätze.Das von der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen betriebene Rettungsschiff „Geo Barents“ wird am Mittwoch mit 85 Geretteten an Bord in der süditalienischen Stadt Tarent eintreffen. Die Hilfsorganisation befürchtet Ärger mit den italienischen Behörden, da ein neues Gesetz die Anzahl der Rettungen pro Ausfahrt einschränkt, um die Anzahl der an Land gebrachten Menschen zu begrenzen.Unter der neuen Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die im Oktober eingesetzt wurde, verfolgt Italien einen harten Kurs gegenüber NGOs, die im Mittelmeer Migranten aus Seenot retten. Die Hilfsorganisationen werden beschuldigt, Schlepperei zu unterstützen. 105.149 Menschen sind im Gesamtjahr 2022 an den italienischen Küsten gelandet, das sind 56 Prozent mehr als die 67.477 im Vorjahr, teilte das Innenministerium in Rom am Montag mit. 2020 waren es 33.687 Personen gewesen.