<BR \/>Der Hotelbetreiber hatte den Diebstahl zweier Tankkarten zur Anzeige gebracht. Die Ermittlungen der Carabinieri führten nicht weit von seinem Betrieb: Ins Visier der Justiz gerieten zwei Mitarbeiter. <h3>\r\nKarten waren nach Diebstahl weiter verwendet worden<\/h3>Das Opfer hatte bei der Anzeige angegeben, dass die Karten nach dem Diebstahl weiterhin an Tankstellen in der Gegend verwendet worden waren. Bei der Untersuchung der Aufnahmen von Überwachungskameras an besagten Tankstellen konnten die Ermittler die beiden mutmaßlichen Täter identifizieren. <BR \/><BR \/>Die Carabinieri unterzogen die beiden Mitarbeiter des Hotels einer Wohnungsdurchsuchung und entdeckten dort die gestohlenen Karten sowie drei gefüllte Benzinkanister. <BR \/><BR \/>Die Verdächtigen, es handelt sich um einen italienischen und einen ausländischen Staatsbürger, wurden angezeigt – sie sollen nach dem Diebstahl der Karten insgesamt 7.000 Euro an Treibstoff gekauft haben, berichten die Carabinieri.