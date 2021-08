71 Kilo Drogen auf sizilianischem Friedhof gebunkert

2 Männer wurden auf frischer Tat ertappt und verhaftet, darunter ein 55-Jähriger, der als ehrenamtlicher Friedhofswärter arbeitete. 20 Kilo Marihuana und ein Kilo Haschisch wurden in einer leeren Nische des Friedhofes in etwa 3 Metern Höhe versteckt.Weitere 20 Kilogramm Marihuana befanden sich im Besitz von einem der beiden Festgenommenen. Weitere 30 Kilogramm Drogen wurden in einem Lagerraum des Friedhofs entdeckt. Die Polizei fand hinzu 300 Gramm Kokain in den Taschen der beiden Festgenommenen.Die Aktion geht auf eine Intensivierung des Kampfes gegen den Drogenhandel in der Provinz Catania zurück, teilte die Polizei am Montag mit. Die Ermittlungen konzentrierten sich auf das Friedhofsgebiet von Giarre, nachdem die Polizei festgestellt hatte, dass sich nachts dort mehrere Personen aufhielten.

apa