71 Neuinfektionen – 7 Intensivpatienten – kein Todesfall

In den vergangenen 24 Stunden wurden 837 PCR-Tests untersucht und dabei 45 Neuinfektion festgestellt. Zusätzlich gab es 26 positive Antigentests. 7 Personen befinden sich in intensivmedizinischer Betreuung, 25 weitere befinden sich auf den Normalstationen. Dies sind 3 Patienten mehr als noch am Dienstag.