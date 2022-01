712 Neuinfektionen – 18 Intensivpatienten – 2 Todesfälle

PCR-Abstriche:Untersuchte Abstriche gestern (31.12.): 1618Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 157Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 103.456*Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 781.549Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 276.373 (+480)Antigentests:Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 2.749.501Durchgeführte Antigentests gestern: 10.550Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 555Nasenflügeltests, Stand 31.12.: 1.308.047 Tests gesamt, 4501 positive Ergebnisse, davon 2.151 bestätigt, 456 PCR-negativ, 1894 ausständig/nicht innerhalb von 3 Tagen gegengetestet.Anzahl der positiv Getesteten vom 31.12.2021 nach Altersgruppen:0-9: 63 = 9%10-19: 111 = 16%20-29: 174 = 24%30-39: 107 = 15%40-49: 95 = 13%50-59: 87 = 12%60-69: 41 = 6%70-79: 24 = 3%80-89: 8 = 1%90-99: 2 = 0%100+: 0 = 0%Gesamt: 712 = 100%Weitere Daten:Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 72Anzahl der Covid-Patientinnen und Patienten in privaten konventionierten Kliniken (postakut): 58 (Stand 30.12.2021 19:00 Uhr)In Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 17Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 18Verstorbene: 1307 (+2)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 7066Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 183.809Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 190.875Geheilte Personen insgesamt: 97.027 (+518)* Die Anzahl der am Freitag (31.12.) kommunizierten positiv getesteten Personen wurde aufgrund einer Neuberechnung durch die IT-Abteilung von 102.745 auf 102.744 korrigiert.

sor