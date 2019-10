72-Jähriger bei Forstarbeiten in Oberösterreich verblutet

Ein 72-Jähriger ist am Montag bei Waldarbeiten in Gunskirchen (Oberösterreich) tödlich verletzt worden. Er war mit der Motorsäge abgerutscht und erlitt eine schwere Schnittwunde am Unterschenkel. Der Oberösterreicher verblutete trotz der raschen Hilfe durch seine Frau. Das berichtete die Polizei.