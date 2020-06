72 Todesopfer in 24 Stunden in Italien

270 Neuinfektionen wurden gemeldet, am Vortag waren es 518 gewesen. Insgesamt sind damit 33.846 Menschen in Italien mit oder am Coronavirus gestorben. Die Zahl der aktiv Infizierten sank am Samstag auf 35.877In den italienischen Spitälern wurden 5.002 Personen behandelt, davon 293 auf Intensivstationen. 30.582 Menschen befanden sich in Heim-Quarantäne, 165.078 Corona-Infizierte gelten als genesen.In der Lombardei, dem Zentrum des Coronavirus-Ausbruchs in Italien, wurden innerhalb von 24 Stunden 27 Tote gemeldet.Damit stieg die Gesamtzahl der dort Verstorbenen auf 16.249. Die Zahl der Neuinfizierten kletterte in der Lombardei am Samstag um 142, jene der aktuell Infizierten lag in der gesamten Region bei 19.499. Die Zahl der Covid-19-Kranken in den lombardischen Spitälern sank auf 2.840 Personen. Auf der Intensivstation lagen noch 110 Patienten.Zuvor hat das italienische Gesundheitsministerium verlautbaren lassen, dass in keiner der 20 italienischen Regionen in der Woche zwischen dem 25. und dem 31. Mai ein Reproduktionsfaktor über 1 verzeichnet wurde ( STOL berichtete ), der positive Trend setze sich also fort.

apa/stol