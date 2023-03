72.000 Fälle: „Bringen Sie verschleppte Kinder in die Ukraine zurück“

Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC), Karim Khan, sagt in Richtung Russland: „Schicken Sie die Kinder in das Land ihrer Staatsangehörigkeit zurück anstatt ihnen einen ausländischen Pass zu geben.“ - Foto: © ANSA / JOHN THYS

Tausende Kinder verschleppt

Bei einem Treffen von Justizministern in London sagte der britische Jurist: „Wenn die Äußerungen, dass dies den Kindern zuliebe geschieht, auch nur annähernd wahr sind, schicken Sie sie in das Land ihrer Staatsangehörigkeit zurück anstatt ihnen einen ausländischen Pass zu geben.“Auf Antrag Khans hatte der ICC am Freitag Haftbefehle gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und dessen Beauftragte für Kinderrechte, Maria Lwowa-Belowa, erlassen. Sie seien mutmaßlich verantwortlich für die Deportation ukrainischer Kinder aus besetzten Gebieten nach Russland. „Die Vorwürfe sind in der Tat schwerwiegend“, sagte Khan. „Die Ukraine ist ein Tatort, es sind viele Arten von Vorwürfen eingegangen.“Bei der Konferenz unter Vorsitz Großbritanniens und der Niederlanden warf der ukrainische Generalstaatsanwalt Andrij Kostin russischen Soldaten „Gräueltaten“ und „rücksichtslose“ Angriffe auf Zivilisten vor. Russland habe Tausende ukrainische Kinder auch aus Waisenhäusern und Kinderheimen verschleppt. Dass russische Behörden Adoptionen vereinfachten und Kinder im Schnellverfahren zu russischen Staatsbürgern machten, sei klarer Beweis für einen Plan, „die Verbindungen zur Ukraine zu kappen und ihr ukrainisches Erbe zu verändern“.Seine Behörde habe bisher Ermittlungen in 72.000 mutmaßlichen Fällen von Kriegsverbrechen begonnen.