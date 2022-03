72.568 Neuinfizierte und 137 Todesfälle in Italien

Insgesamt wurden in Italien in 24 Stunden 490.711 Corona-Tests durchgeführt, 14,79 Prozent fielen positiv aus.Derzeit gelten 1.054.167 Personen als aktiv mit dem Virus infiziert. Das sind 18.043 mehr als am Dienstag.Aktuell werden 8410 Covid-Patienten in den Krankenhäusern behandelt, das sind 63 Patienten weniger als am Vortag.In intensivmedizinischer Behandlung befinden sich 477 Coronavirus-Infizierte, 25 weniger als am Dienstag.