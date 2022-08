73-Jährige verliert Gleichgewicht, stürzt 60 Meter tief in den Abgrund und stirbt

Eine 73-jährige Wanderin aus Mailand ist am Montagnachmittag nach einem Sturz in einen Abgrund im Fassatal im Trentino ums Leben gekommen. Ersten Informationen zufolge verlor die Frau das Gleichgewicht und stürzte 60 Meter in die Tiefe.