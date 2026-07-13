Von Micaela Taroni<BR \/><BR \/>Der Mann war seit Sonntagvormittag vermisst worden, nachdem er zu einer Wanderung in der Berggegend rund um die Case Bortot aufgebrochen war, einem bekannten Ausgangspunkt für Wanderungen am Rande des Nationalparks Belluneser Dolomiten in Venetien. Nach ersten Erkenntnissen der Behörden kam er auf einem alten, nicht mehr genutzten Weg vom Pfad ab und stürzte in eine Schlucht. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1335720_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Suche begann, nachdem zwei Wanderer am Sonntag gegen 8 Uhr Hilferufe aus einem bewaldeten Tal gehört und die Rettungskräfte alarmiert hatten. Die Zeugen befanden sich im Bereich der Schotterstraße bei den Tunneln des Monte Serva und verwiesen auf das Gebiet zwischen Col di Roanza und Ponte Mariano.<BR \/><BR \/>Ein Rettungshubschrauber überflog die dicht bewachsene Region und setzte einen Bergretter zur Suche ab. Zunächst konnten jedoch keine weiteren Hinweise auf den Vermissten gefunden werden. Die Suche am Boden wurde am Nachmittag vorübergehend eingestellt, da zunächst keine konkrete Spur und keine offizielle Vermisstenmeldung vorlag.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1335723_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach der Vermisstenanzeige durch den Sohn des Mannes bei den Carabinieri wurden die Suchmaßnahmen in der Nacht wieder aufgenommen. Das Fahrzeug des 73-Jährigen, das ordnungsgemäß auf einem Parkplatz bei Case Bortot abgestellt war, half den Einsatzkräften dabei, das Suchgebiet einzugrenzen. Rund 30 Einsatzkräfte durchkämmten das Gelände mit Unterstützung von Wärmebildkameras, Spürhunden der Polizei und Drohnen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1335726_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Am Montagnachmittag entdeckte eine gemischte Mannschaft des Bergrettungsdienstes und der Finanzpolizei den Leichnam rund 80 Meter unterhalb eines alten Weges in Richtung Bus del Buson. Doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er konnte nur noch tot geborgen werden.<BR \/><BR \/>Nach der Freigabe durch die Staatsanwaltschaft in Belluno wurde der Leichnam mit einem Hubschrauber geborgen und in die Leichenhalle gebracht.