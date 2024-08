73 Kilo verdorbene Lebensmittel beschlagnahmt

Die Ware im Wert von insgesamt 750 Euro war in Kühltheken ausgestellt, die für Kunden zugänglich sind – obwohl sie bereits abgelaufen waren.Wie die Carabinieri-Beamten in einer Aussendung mitteilten, wurden gegen das Geschäft Verwaltungsstrafen verhängt, zum einen in Höhe von 2000 Euro wegen des Verstoßes gegen die HACCP-Vorschriften (Selbstkontrolle an kritischen Punkten in der Lebensmittelkette).Zum anderen handelte sich das Geschäft eine Verwaltungsstrafe in Höhe von 1000 Euro aufgrund von mangelnder Hygiene ein.