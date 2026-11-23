Ferreira dos Santos war am 10. November nahe der Stadt Macapá, der Hauptstadt des nordbrasilianischen Amazonas-Bundesstaats Amapá, verschwunden. Suchtrupps konnten den alten Mann tagelang nicht finden. Seine Enkelin veröffentlichte neun Tage nach dem Verschwinden ihres Großvaters ein Video, in dem sie die Behörden bat, die Suche nicht einzustellen. „Vergessen Sie uns nicht, vergessen Sie Großvater nicht“, sagte sie.<BR \/><BR \/>Am Freitag wurde Ferreira dos Santos schließlich gerettet. Aufnahmen zeigen einen verwirrt wirkenden alten Mann, der nur in Unterwäsche gekleidet ist. Er wurde auf einer Bahre aus dem Wald getragen und in ein Krankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/>Örtlichen Medienberichten zufolge hatte der 74-Jährige in der Vergangenheit im Amazonas als informeller Goldsucher gearbeitet und deswegen Erfahrung im Regenwald. Um zu überleben, aß er Buriti-Früchte, die von einer Palme stammen. Gefunden wurden auch improvisierte Lager aus Blättern. Ein Retter sagte dem brasilianischen Nachrichtenportal „g1“, Fußspuren hätten gezeigt, dass der Mann im Kreis gegangen war.