747 Neuinfektionen – 35 Intensivpatienten – 2 Todesfälle

2677 PCR-Abstriche wurden auf das Coronavirus untersucht, dabei wurden 350 Neuinfektionen festgestellt. Zudem wurden bei 4979 Antigen-Schnelltests 397 Personen positiv getestet.249 Covid-Patienten sind stationär in den Krankenhäusern aufgenommen, das sind 8 Personen mehr als noch am Vortag. Weitere 35 Personen befinden sich in intensivmedizinischer Betreuung, 3 mehr als gestern. In Privatkliniken befinden sich 159 Patienten.2 mit dem Virus infizierte Personen starben in den vergangenen 24 Stunden.Bisher (Stand 4. Februar) wurden insgesamt 435.570 Abstriche untersucht, die von 183.686 Personen stammen.PCR-Abstriche:Untersuchte Abstriche gestern (03. Februar): 2677Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 350Gesamtzahl der mittels PCR-Test positiv getesteten Personen: 37.053Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 435.570Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 183.686 (+734)Antigentests:Durchgeführte Antigentests gestern: 4979Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 397Weitere Daten:Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten: 249In Privatkliniken untergebrachte Covid-19-Patienten (post-akut bzw. aus Seniorenwohnheimen übernommen): 159In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten: 19 (19 in Gossensaß, 0 in Sarns)Covid-19-Patienten in Intensivbetreuung: 35Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 887 (+2)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 15.429Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 88.003Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 103.432Geheilte Personen: 46.681Positiv getestete Mitarbeiter des Sanitätsbetriebes: 1.437, davon 1.064 geheilt. Positiv getestete Basis-, Kinderbasisärzte und Bereitsschaftsärzte: 41, davon 29 geheilt. (Stand: 02.01.2021)

stol/sabes