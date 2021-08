7470 Neuinfizierte und 45 Todesfälle in Italien

Als aktiv infiziert gelten derzeit 133.421 Personen – dies sind 1959 mehr als am Vortag.3733 Patienten werden in den Spitälern behandelt. Das sind 41 mehr als noch am Freitag.466 Coronavirus-Infizierte befanden sich in intensivmedizinischer Behandlung, dies sind 11 mehr als tags zuvor.

stol