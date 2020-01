75 Häftlinge fliehen durch Tunnel aus Gefängnis in Paraguay

Bei einem Massenausbruch sind 75 Häftlinge aus einem Gefängnis in Paraguay geflohen. Die Gefangenen hätten einen Tunnel gegraben und seien aus der Haftanstalt von Pedro Juan Caballero an der Grenze zu Brasilien geflohen, teilte die Staatsanwaltschaft des südamerikanischen Landes am Sonntag mit.