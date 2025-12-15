Der Südtiroler war im Jahr 2023 mit seinem Auto, das er erst seit kurzer Zeit besaß und dessen Maße er noch nicht gewöhnt war, durch eine relativ enge Straße in Bozen gefahren. Dabei streifte er zwei Autospiegel. Ein Passant hielt ihn an und alarmierte die Stadtpolizei. <BR \/><BR \/> Die Beamten hatten einen Alkomaten dabei, und der Alko-Test ergab 1,6 bzw. 1,7 Promille. Das Auto des 40-Jährigen wurde in dessen Garage verbannt, der Führerschein eingezogen. <BR \/><BR \/> Bei über 1,5 Promille am Steuer mit Unfallfolgen – wozu die beschädigten Seitenspiegel zählten – drohen sechs bis zwölf Monate Haft sowie 5.000 bis 12.000 Euro Geldbuße. Und so flatterte dem 40-Jährigen schließlich ein Strafdekret über 7.500 Euro ins Haus. <BR \/><BR \/>Da er überzeugt war, dass die Messungen des Alkomaten nicht stimmen konnten, bezahlte er nicht und legte – vertreten vom Bozner Rechtsanwalt Thomas Brenner – Widerspruch ein. <BR \/><BR \/>Daraufhin wurde am Bozner Landesgericht ein Verfahren vor Einzelrichter Stefan Tappeiner anberaumt. Im Rahmen des Prozesses sagte Ingenieur Giorgio Marcon aus, der im Auftrag der Verteidigung den benutzten Alkomaten des Typs Dräger 7110 III ganz genau unter die Lupe genommen hatte. Detail am Rande: Der betreffende Alkomat-Typ ist der gebräuchlichste in Südtirol. <BR \/><BR \/>Das Fazit: Ein Gerät kann nur so zuverlässig sein wie seine Wartung. Obwohl der betreffende Alkomat ordnungsgemäß homologiert worden war, wollte Ingenieur Marcon auf eine Reihe von Unregelmäßigkeiten gestoßen sein, die er auf eine lückenhafte Vorgangsweise bei der Tarierung durch die damit beauftragte Firma zurückführte. Das erzielte Messergebnis sei deshalb nicht haltbar, unterstrich der Sachverständige. Aufgrund des technischen Gutachtens beantragte Verteidiger Brenner den Freispruch seines Mandanten.<BR \/><BR \/>Und dieser erging jetzt auch – im Sinne von Art. 530 StGB, Absatz 2, weil der Beweis fehlt, unzureichend oder widersprüchlich ist. Der Südtiroler bekommt jetzt endlich Auto und Führerschein zurück und muss nicht zahlen. Die Urteilsbegründung wird in 90 Tagen vorliegen. <BR \/><BR \/>„Wer Sanktionen durchsetzen will, braucht ein Messverfahren, das in jeder Hinsicht gerichtsfest ist – technisch, dokumental und rechtlich. Das ist keine Spitzfindigkeit, sondern die Basis eines fairen Verfahrens“, erklärt Rechtsanwalt Brenner. Keine Frage: Die Verkehrssicherheit sei wichtig. „Aber sie wird nicht durch Abkürzungen erreicht, sondern durch saubere Beweise“, betont Brenner.