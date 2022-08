7500 Jahre Arktis-Klima entschlüsselt: Nie war es so warm wie jetzt

In den vergangenen 7500 Jahren ist es in der Arktis nie so warm gewesen wie zuletzt. Das geht aus einer Analyse von Jahresringen uralter Bäume hervor, die bis in das Jahr 5618 vor Christus zurückreicht, wie Forscher in der Fachzeitschrift „Nature Communications“ berichten.