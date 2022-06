752 Schulbus-Kontrollen durchgeführt – 3 Strafen verhängt

In Südtirol führten die Carabinieri im Laufe des vergangenen Schuljahres insgesamt 752 Kontrollen durch. Dabei verhängten sie insgesamt 3 Strafen – 2 davon im Pustertal.Eine Strafe wurde für die Benutzung eines Fahrzeugs verhängt, das nicht für den Personentransport zugelassen war, was eine Verwaltungsstrafe von 173 Euro und die Aussetzung des Fahrzeugscheins sowie eine Verwaltungshaft von 2 bis 8 Monaten zur Folge hat.Ein Fahrer wurde ohne Fahrerlaubnis erwischt: Als Strafe wurde sowohl der Fahrer (408 Euro und 60 Tage Stilllegung des Fahrzeugs), als auch sein Arbeitgeber (397 Euro), bestraft.Eine Strafe gab es auch für einen weiteren Fahrer und dessen Arbeitgeber, weil der Fahrer, als die Green-Pass-Pflicht noch aufrecht war, nicht über einen gültigen Green Pass verfügte. Sein Arbeitgeber erhielt eine Strafe, weil er den Mann dennoch angestellt hatte, ohne sich zu vergewissern, dass dieser diesbezüglich in Ordnung war.Der Dienst zur Kontrolle der Rechtmäßigkeit von Schulbussen wurde vor mehr als 20 Jahren nach einem traurigen Ereignis, bei dem ein Schulmädchen von einem Schulbus überfahren wurde, eingeführt.Seither haben die Mobilitätsabteilung der Autonomen Provinz Bozen und die Carabinieri von Schuljahr zu Schuljahr immer intensiv zusammengearbeitet, um zahlreichen Personen die Sicherheit zu gewähren.