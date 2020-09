77-Jährige soll Sohn monatelang in Keller gesperrt haben

Der Mann wurde am Mittwochnachmittag in lebensbedrohlichem Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Mutter hatte selbst die Rettung für ihren Sohn gerufen. Die Hintergründe des Falls waren noch unklar.Die Rettungskräfte fanden den Mann im Keller des Hauses in einem sehr schlechten Gesundheitszustand. Weil der Mann angab, seit April im Keller des Hauses festgehalten worden zu sein, alarmierte die Wiener Berufsrettung die Polizei.Inwiefern der Vorwurf den Tatsachen entsprach, muss von den Ermittlern des Landeskriminalamtes noch geklärt werden. Der 45-Jährige konnte wegen seiner körperlichen Verfassung noch nicht genauer befragt werden.Auch die Mutter und etwaige Zeugen wie die Nachbarn mussten noch einvernommen werden, erläuterte Polizeisprecher Daniel Fürst am Donnerstagabend. Neben den Umfelderhebungen war auch eine Hausdurchsuchung geplant. Gegen die 77-Jährige wird jedenfalls wegen des Verdachts der Freiheitsentziehung ermittelt.

apa