Zum Unfall kam es gegen 18.20 Uhr: In der 4.-November-Straße in Meran überquerte ein 77-jähriger Mann aus der Gegend einen Zebrastreifen, als er von einem Pizza-Lieferroller erfasst wurde.<BR \/><BR \/>Am Steuer des Fahrzeugs saß ein 17-Jähriger, der beim Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt wurde. Der 77-jährige Fußgänger wurde erstversorgt und anschließend in die Notaufnahme des Krankenhauses von Meran gebracht.<BR \/><BR \/> Nun gilt es, die genauen Umstände des Zusammenstoßes im Bereich des Fußgängerüberwegs zu klären.