77-Jähriger stürzt in Nordtirol bei Bergtour 300 Meter ab - tot

Ein 77-jähriger Deutscher ist am Dienstagnachmittag bei einer Bergtour in Bach in Tirol (Bezirk Reutte) tödlich verunglückt.Der Sohn setzte einen Notruf ab. Die Besatzung eines Notarzthubschraubers konnte jedoch nur noch den Tod des 77-Jährigen feststellen.

apa