7,75 Milliarden Menschen leben auf der Erde

In der Silvesternacht werden nach Schätzungen der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung (DSW) rund 7,75 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Das seien rund 83 Millionen Menschen mehr als noch im Jahr zuvor, teilte die DSW am Freitag mit. Das Plus entspricht etwa der aktuellen Bevölkerung Deutschlands.