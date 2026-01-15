„Bei Gesamteinnahmen von 20 Mio. Euro sind das 2,5 Euro pro Fahrt fürs Land“, sagt STA-Chef Joachim Dejaco.<BR \/><BR \/>Seit 1. Jänner 2025 wird die Südtiroler Gästekarte digital abgewickelt. Der Gast hat den Zugang zu den Öffis auf seinem Handy. Er kann Nahverkehr, Wander- oder Skibusse und auch für die Anreise mit Öffis verwenden. „97 Prozent der Nächtigungen sind inzwischen abgedeckt. Bis auf zwei sind alle Tourismusvereine dabei“, sagt Sophia Oberjakober vom Mobilitätskonsortium (Moko). <BR \/><BR \/>Unabhängig von der tatsächlichen Nutzung führten die Tourismusvereine 2025 pro Nächtigung 70 Cent ans Land ab, in Summe waren es im Vorjahr gut 20 Millionen Euro. Heuer steigt die Abgabe auf 77 Cent und bringt dem Land 23 bis 24 Millionen Euro ein.<h3>\r\nKnapp 6 Millionen Karten ausgestellt<\/h3>Insgesamt wurden im Vorjahr 5,7 Millionen Gästekarten ausgestellt. Manche, wie der Vertreter, der einen Tag in einem Bozner Hotel nächtigt, benutzen sie nie. Andere, die eine Woche im Pustertal urlauben, vielleicht jeden Tag. In Summe wurden landesweit 7,85 Millionen Fahrten entwertet.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1261764_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Bei mehr als 51 Millionen Entwertungen im Nahverkehr geht also nur knapp jede siebte aufs Konto eines Feriengastes. Mit Abstand am meisten genutzt wurde die Gästekarte mit 6,1 Mio. Entwertungen auf Südtirols Buslinien. Es folgen der Zug mit 1,1 Mio. Entwertungen und die Seilbahnen mit 650.000.<h3>\r\nMeiste Busfahrten im Burggrafenamt<\/h3> In welchem Bezirk wird die Gästekarte am meisten genutzt? Zum Zug liegen seitens der Südtiroler Transportstrukturen AG STA noch keine Daten vor. Was die Buslinien anlangt, so ist es mit Abstand das Burggrafenamt. Stolze 2,139 Millionen Entwertungen wurden dort getätigt. Auf Rang zwei folgt das Pustertal mit 1,595 Millionen Entwertungen. <BR \/><BR \/>Der Bezirk Salten-Schlern sichert sich mit 958.600 Entwertungen den dritten Rang. Abgeschlagen folgen die anderen Bezirke mit 448.500 Entwertungen im Eisacktal, 322.600 in Bozen und 287.300 im Unterland. Mit 382.000 Entwertungen ist die Seilbahn Ritten nicht nur die beliebteste Seilbahn, sondern die von Touristen meistgenutzte Linie. <BR \/><BR \/>Bei den Bussen liegt die Linie Ahrntal – Sand in Taufers – Bruneck mit 366.700 Entwertungen vorne, gefolgt von der Linie Meran – Algund – Partschins (270.500 Entwertungen).