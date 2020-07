786 Covid-19-Arbeitsunfälle in Südtirol

Das Arbeitsunfallversicherungsinstitut INAIL muss in Südtirol im ersten Halbjahr – Jänner bis Juni – 786 Covid-19-Arbeitsunfälle verzeichnen. Auffallend ist, dass das Coronavirus vor allem berufstätige Frauen – 605 an der Zahl – erwischt hat. Das berichten die „Dolomiten“ in ihrer Montagausgabe.