<BR \/>Wie das Online-Nachrichtenportal „ORF Vorarlberg“ berichtet, habe sich der Vorfall am Mittwochvormittag bei Dalaas ereignet. Bei einer erlaubten Maximalgeschwindigkeit von 80 km\/h war das Fahrzeug mit beinahe doppelt so hohem Tempo gemessen worden – nämlich 159 km\/h. <BR \/><BR \/>Eine Zivilstreife zog den 49-jährigen Lenker aus Südtirol wenig später aus dem Verkehr. Ihm wurde an Ort und Stelle der Führerschein entzogen und vorläufig auch sein Fahrzeug beschlagnahmt, wie „ORF Vorarlberg“ schreibt. Außerdem habe er ein Strafgeld von 2.500 Euro erhalten. Eine Anzeige soll folgen.