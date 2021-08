79 Neuinfektionen und 3 Intensivpatienten

In 24 Stunden wurden in Südtirol 94 Neuinfektionen mit dem Coronavirus festgestellt: 47 mittels PCR-Abstrich und 32 mittels Antigen-Schnelltest, wie der Sanitätsbetrieb am Dienstag mitteilt. 3 Personen werden derzeit intensivmedizinisch behandelt.