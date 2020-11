8 Neuinfektionen an italienischen Schulen

Die Italienische Bildungsdirektion hat am Freitag 8 neue Infektionsfälle bekanntgegeben, die italienischsprachige Bildungseinrichtungen betreffen.3 davon wurden aus der Grundschule „Alexander Langer“ gemeldet, 2 von der Grundschule „Don Giovanni Bosco“ und weitere 2 von der Mittelschule „Ada Negri“ (alle in Bozen).Auch an der italienischen Landeshotelfachschule „Cesare Ritz“ in Meran ist ein Infektionsfall aufgetreten. Eine Schulklasse befindet sich in diesem Zusammenhang in Quarantäne.

stol