8. Oktober: Land Südtirol beteiligt sich an „Urban Play Agenda 2030“

Am morgigen Freitag findet die Veranstaltung „Urban Play Agenda 2030“ in Bozen statt. Alle Bürger sind eingeladen, anhand verschiedener Stationen die 17 Ziele der Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen kennenzulernen. Auf diesen Aktionsplan haben sich 193 UN-Mitgliedsstaaten als Richtschnur für nachhaltiges Handeln bis 2030 und darüber hinaus geeinigt.Das Land Südtirol beteiligt sich als Partner der Veranstaltung mit einem eigenen Stand zum Nachhaltigkeitsziel 16 „Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen“ am Beginn des Autonomie-Parcours auf dem Silvius-Magnago-Platz. Das Nachhaltigkeitsziel 16 fördert friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung. Allen Menschen soll der Zugang zum Recht ermöglicht und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufgebaut werden.Von 10 bis 17 Uhr werden geführte Besichtigungen des Autonomie-Parcours angeboten, zu denen Landeshauptmann Arno Kompatscher alle Interessierten einlädt. Den Abschluss des morgigen Tages bilden ab 18.30 Uhr Dialogrunden mit Fachexperten und Politikern im Kapuzinerpark in Bozen.„Eine transparente, gerechte und gut funktionierende öffentliche Verwaltung ist eine Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung. Doch sie braucht ein starkes Fundament, und dies ist unsere Autonomie“, betont Landeshauptmann Arno Kompatscher. Genau aus diesem Grund habe man den Stand zu Ziel 16 am Beginn des Autonomie-Parcours am Silvius-Magnago-Platz platziert. „Die Geschichte unserer Autonomie ist auch eine Geschichte von Silvius Magnago, der es geschafft hat, mit Weitsicht, Dialog und Verhandlungsgeschick dieses Fundament aufzubauen“, so der Landeshauptmann. „Auch Ziel 16 fordert uns in dieser Hinsicht, gemeinsam an der nachhaltigen Entwicklung zu arbeiten.“Das Projekt „Urban Play Agenda 2030“ findet im Rahmen des Festivals für nachhaltige Entwicklung („Festival nazionale dello sviluppo sostenibile 2021“) statt und umfasst eine Route zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN-Agenda. Jede Etappe bietet verschiedene Aktionen: Es gibt Spiele, Begegnungen, Leseräume, Theater, Musik und vieles mehr. Die Veranstaltung wird von der Sozialgenossenschaft Studio comune gemeinsam mit über 30 Projektpartnern organisiert. Neben dem Land Südtirol, der Stadt Bozen, der Region Trentino-Südtirol und der Stiftung Südtiroler Sparkasse, die die Schirmherrschaft übernommen haben, finden sich darunter Schulen, Forschungseinrichtungen, Dienstleistungsunternehmen, Bibliotheken und Vereine.

lpa