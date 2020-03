8 Tage auf Intensivstation – 34-jähriger Corona-Patient erzählt

Tommaso (Name von der Red. geändert), 34 Jahre alt und Forscher an der Uni, hat es geschafft.Nach 8 Tagen im Kampf um sein Leben konnte er auf die normale Covid-Station des Meraner Krankenhauses verlegt werden. „Es ist so ein wunderbares Gefühl, atmen zu können“, sagt er im Gespräch mit dem Tagblatt „Dolomiten“.

d/lu