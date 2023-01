8 Tote bei blutigem Überfall auf Nachtclub in Mexiko

6 Menschen waren demnach sofort tot, 2 erlagen während der medizinischen Erstversorgung ihren Verletzungen. Unter den Opfern waren laut örtlichen Medien Musiker, Besucher und Beschäftigte des Nachtclubs.5 Menschen mit Schussverletzungen lagen am Sonntag noch im Krankenhaus. Augenzeugen zufolge gerieten die Menschen im Club angesichts des Blutbads in Panik.Jerez ist in den vergangenen Jahren mehrfach Schauplatz der Gewalt geworden. Im vergangenen Jahr führte dies zur Vertreibung von hunderten Zivilisten aus umliegenden Dörfern.Im Bundesstaat Zacatecas streiten sich die beiden mächtigsten Drogenkartelle Mexikos, Sinaloa und Jalisco Nueva Generación, um die Vormachtstellung im Handel mit illegalen Drogen – vor allem für die USA.In Mexiko tobt seit Jahren ein erbitterter Drogenkrieg zwischen rivalisierenden Kartellen. Seit 2006 wurden dabei mehr als 340.000 Menschen getötet, rund 100.000 Menschen sind verschwunden.In New York steht derzeit der frühere mexikanische Sicherheitsminister Genaro García Luna vor Gericht, dessen Aufgabe es eigentlich war, Mexikos Anti-Drogen-Kampf anzuführen. Er soll dem berüchtigten Sinaloa-Kartell jedoch geholfen haben, Kokain in die USA zu schmuggeln, und dafür Millionen von Dollar an Bestechungsgeldern erhalten haben.