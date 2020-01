8 Tote bei Brand in Behindertenheim in Tschechien

Das Feuer, das sich schnell auf 3 Räume ausbreitete, konnte im Laufe des Vormittags gelöscht werden. Es war in der Früh aus noch ungeklärter Ursache in dem Pflegeheim in der Kleinstadt Vejprty (Weipert) ausgebrochen. Der Ort liegt in der Verwaltungsregion Usti (Aussig) im Nordwesten Tschechiens und grenzt unmittelbar an die sächsische Gemeinde Bärenstein im deutschen Erzgebirgskreis.





Bei den Opfern handelte es sich um Menschen mit geistigen und mehrfachen Behinderungen und nicht, wie zunächst gemeldet, um Senioren. Die Einsatzkräfte riefen einen Großalarm aus. Nach Angaben des Sprechers trafen neben 7 tschechischen Rettungswagen auch 2 Fahrzeuge des Deutschen Roten Kreuzes aus dem sächsischen Annaberg-Buchholz am Unglücksort ein. Ein Hubschrauber konnte aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen nicht starten.Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis eilte an den Unglücksort. Der 65-Jährige sprach bei Twitter von einer „schrecklichen Tragödie“ und drückte den Hinterbliebenen sein Beileid aus. Innenminister Jan Hamacek erklärte: „Ich möchte allen versichern, dass die Ursachen des tragischen Brandes in Vejprty ordnungsgemäß untersucht werden.“ Die Überlebenden des Unglücks sollen vorübergehend in anderen Heimen eine Bleibe finden.Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Rauchmelder seien nur auf den Toiletten installiert gewesen, weil Bewohner dorthin zum Rauchen gegangen seien, sagte die Bürgermeisterin der Kleinstadt, Jitka Gavdunova, auf einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz. Das Feuer brach indes in einem Gemeinschaftsraum aus. Gesetzlich vorgeschrieben sind Rauchmelder in Tschechien in Wohngebäuden nur für Neubauten.

apa