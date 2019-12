8 Tote bei Gasexplosion in polnischem Skiort

Dem örtlichen Gasversorger zufolge könnte eine Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt worden sein und die Explosion ausgelöst haben.





Die Explosion zog einen Großbrand nach sich wie der örtliche Präfekt Jaroslaw Wieczorek vor Journalisten sagte. Etwa 200 Rettungskräfte durchsuchten noch am Donnerstag die Trümmer des Hauses.Der örtliche Gasversorger PSG teilte mit, dass es vor der Explosion einen plötzlichen Druckabfall in der Gasleitung gegeben habe. Dies könne darauf hindeuten, dass die Leitung bei Bauarbeiten versehentlich beschädigt worden sein könnte. In der Nähe des Unglücksorts gab es demnach Arbeiten einer anderen Firma an Wasserleitungen.

apa