In der Örtlichkeit Busa kam ein Auto aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße ab und stürzte rund 80 Meter einen Abhang hinunter.<BR \/><BR \/>Der 80-jährige Einheimische am Steuer kam dabei ums Leben. Ein minderjähriger Mitfahrer blieb unverletzt. Er konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und die Rettungskräfte alarmieren. Der Notruf ging gegen 15.30 Uhr ein. <BR \/><BR \/>Trotz Reanimationsversuchen konnte der Mann nicht mehr gerettet werden. Im Einsatz standen unter anderem die Bergrettung, die Feuerwehr und der Rettungshubschrauber.