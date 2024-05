80 Kilometer Lkw-Stau auf der A22

Viele Straßensperren wegen „Giro“

Nachdem gestern in Deutschland und Österreich ein Pfingstfahrverbot für den Schwerverkehr herrschte, sind am heutigen Dienstag zahlreiche Lastwagen unterwegs in Richtung Brenner.Derzeit reicht der Lkw-Stau von der Grenze rund 80 Kilometer bis zur Autobahnausfahrt Bozen Nord zurück.Der Leichtverkehr läuft ohne größere Probleme auf der Überholspur, ab und an kommt es aber zu Kolonnenverkehr und kleineren Staus. Ohnehin müssen sich Autofahrer am Dienstag in Südtirol gedulden. Aufgrund des Giro d'Italia sind zahlreiche Straßen im ganzen Land gesperrt. Einen Überblick gibt es hier.