80 Migranten im Ärmelkanal gerettet

Insbesondere bei gutem Wetter machen sich immer wieder Migranten von Frankreich aus auf die gefährliche Überfahrt in Richtung Großbritannien.Viele nehmen die Dienste von Schleppern in Anspruch.Erst in der zurückliegenden Woche hatten sich Paris und London auf einen verstärkten Kampf gegen die illegale Migration verständigt.Die britische Regierung will Frankreich dazu bis nächstes Jahr mit 62,7 Millionen Euro unterstützen. So sollen mehr Sicherheitskräfte an der französischen Küste Migranten zurückhalten.

dpa