80 Neuinfektionen – 4 Intensivpatienten – keine weiteren Todesfälle

Bisher (1. September) wurden insgesamt 630.531 Abstriche untersucht, die von 234.714 Personen stammen.Untersuchte Abstriche gestern (31. August): 833Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 51Gesamtzahl der mittels PCR-Test positiv getesteten Personen: 49.788Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 630.531Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 234.714 (+251)Antigentests:Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 1.782.460Gesamtzahl der positiven Antigentests: 27.180Durchgeführte Antigentests gestern: 6292Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 29Nasenflügeltests, Stand 31.08.2021: 831.901 Tests gesamt, 1015 positive Ergebnisse, davon 454 bestätigt, 355 PCR-negativ, 206 ausständig/nicht innerhalb von 3 Tagen gegengetestet.Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 22 (am 31.08.)In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 7 (am 31.08.)Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 4 (am 31.08.)Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 1185 (+0)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 1491Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 139.448Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 140.939Geheilte Personen insgesamt: 75.023 (+65)

