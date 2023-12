800 Jahre Krippe: Am 30. Dezember Andacht im Brixner Dom

Der heilige Franziskus gilt als der Erste, der das Weihnachtsgeschehen lebendig als Krippe zum Ausdruck brachte. Im Jahre 1223 feierte er in den Höhlen von Greccio, etwa 90 Kilometer nördlich von Rom, eine besondere Christmette, in der er, wie es in der Überlieferung heißt, „eine Krippe mit Heu herrichten ließ und Ochs und Esel hinzuführte“. 2023 feiert die Krippe also ihren 800. Geburtstag.Dieses besondere Jubiläum feiern der Verein der Krippenfreunde Südtirols und die Diözese Bozen-Brixen mit einer Krippenandacht am Samstag, 30. Dezember 2023 um 15 Uhr im Brixner Dom. Die Andacht wird von der Familie Oberhöller (St. Lorenzen) und den Brixner Weisenbläsern musikalisch mitgestaltet.„Wir als Verein der Krippenfreunde Südtirols nehmen das heurige Jubiläum zum Anlass, wiederum auf den Sinn und den Inhalt der Krippe hinzuweisen. Mit der Andacht mit Bischof Ivo Muser im Dom zu Brixen, laden wir alle ein, Krippenfreunde sowie interessierte Gläubige aus nah und fern, das wunderbare Zeichen der Krippe als lebendiges Evangelium zu erleben und so dem Geheimnis der Menschwerdung des Sohnes Gottes mit Einfachheit und Freude näher zu kommen“, erklärt Michael Horrer, Bischofssekretär und Vorsitzender der Krippenfreunde Südtirols.