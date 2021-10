800 Millionen Atemschutzmasken in Italien beschlagnahmt

Die Lieferung der Masken war im Vorjahr über Vermittlung einiger italienischer Unternehmen erfolgt.Im Zuge der Untersuchungen nach Hinweisen auf mögliche Hehlerei und Geldwäsche gerieten italienische Firmen in den Verdacht, für ihre Vermittlerrolle Dutzende Millionen Euro erhalten zu haben, berichteten italienische Medien.Die Ermittlungen betreffen auch den ehemaligen Regierungskommissar für den Corona-Notstand, Domenico Arcuri, der bis im vergangenen Frühjahr im Einsatz war.Italien ist das europaweit am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Land. Mehr als 130.000 Menschen starben seit Ausbruch der Epidemie in Italien im Februar 2020.

apa