Das ostafrikanische Land Burundi zählt flächenmäßig zu den kleinsten Ländern Afrikas. Mit geschätzten 13,7 Millionen Einwohnern gehört es jedoch zu den am dichtest besiedelten Ländern. Rund die Hälfte der Bevölkerung leidet dort an Hunger. Dieses Leid möchten die Vorstandsmitglieder der neuen Organisation „Südtirol für Burundi" lindern.<BR /><BR />Dem Vorstand gehören Philipp Achammer als Vorsitzender, Stefanie Ausserer als stellvertretende Vorsitzende, Martin Karl Pircher, Ursula Pulyer, Virginia Tanzer, Nicole Uibo und Gerlinde Weber an.<BR /><BR />Für Achammer war die Gründung der Organisation eine Herzensangelegenheit: „Als wir unsere Tochter Joelle adoptierten, wurden wir unmittelbar mit der Situation im Land konfrontiert. Es war erschütternd zu sehen, dass so viele dieser Kinder keinerlei Aussicht auf ein besseres Leben haben." <BR /><BR />In Burundi ist rund die Hälfte der Bevölkerung jünger als 18 Jahre – und für viele von ihnen bleibt der Zugang zu Bildung unerreichbar. <h3>
Struktur schaffen und Probleme langfristig lösen </h3>Hier möchte „Südtirol für Burundi" unter anderem ansetzen. Eines der Ziele ist es, nachhaltig Struktur zu schaffen und die Menschen zu unterstützen, um die Probleme langfristig zu lösen. Großen Wert legt die Organisation auch auf Transparenz und Nachvollziehbarkeit, um Vertrauen bei den Spenderinnen und Spendern zu schaffen. „Uns ist wichtig, klar und offen darzulegen, wohin die Mittel fließen", betont Achammer. <BR /><BR />Im September vergangenen Jahres wurden bereits 8.000 Euro nach Burundi geschickt. Damit konnte 400 Kindern der Besuch eines Schuljahres ermöglicht werden. Derzeit sind weitere Aktionen geplant, darunter eine Fotoausstellung in der Galerie 90 in Mühlbach am kommenden Samstag. Dort sollen Bilder ausgestellt und verkauft werden, um Geld zu sammeln. <BR /><BR />Auch das „school start project" soll in diesem Jahr erneut unterstützt werden. Weiters ist im Januar ein Charity Dinner in der Landeshotelfachschule in Bruneck geplant. Für Achammer stehe immer im Vordergrund: „Auch eine kleine Hilfe kann viel bewirken."