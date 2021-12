80,8 Prozent der impfbaren Bevölkerung Südtirols ist doppelt geimpft

Landesrat Thomas Widmann betonte bereits gestern im Interview mit STOL , dass „wir mit der Impfung ein wirksames Instrument zur Hand haben, mit dessen Hilfe wir es schaffen, geschützt durch den Winter zu kommen“. Besonders bei Jugendlichen gebe es noch viel Aufholbedarf bei den Erstimpfungen. Widmann ruft aber auch dazu auf, die Auffrischimpfung schon nach fünf Monaten zu machen und nicht darauf zu warten, bis der Greenpass seine Gültigkeit verliert. Studien zeigen, dass der sogenannte Booster den Antikörperspiegel signifikant erhöht und der Impfsschutz nach wenigen Tagen wieder voll aufgebaut ist“.Der Spitzenwert von letzter Woche bei den verabreichten Impfungen in Südtirol, ist diese Woche noch übertroffen worden. Seit der letzten Meldung am Freitag, den 3. Dezember haben sich insgesamt 34.611 Personen eine Spritze gegen das Coronavirus abgeholt (im Vergleich dazu: in der Vorwoche waren es 31.334). Ein Großteil der Impfungen, nämlich 26.406 fiel dabei auf die Auffrisch- oder Boosterimpfungen. Immerhin 3.807 Personen haben sich zum ersten Mal gegen Corona impfen lassen und 4.398 Impfungen sind in der vergangenen Woche als Zweitdosis verimpft worden. Mit der Aktion „Südtirol impft“ erhöht der Sanitätsbetrieb sein Impfangebot signifikant. „Im Ländervergleich zeigt sich eindeutig, dass jene Länder, in denen die Impfquote höher ist, das Infektionsgeschehen besser im Griff haben“, so Generaldirektor Florian Zerzer: „Wir müssen nun alle unseren Beitrag leisten, um die bevorstehenden Feiertage möglichst normal erleben zu können. Daher stellen wir der Südtiroler Bevölkerung ab heute rund 100.000 Impfdosen zur Verfügung, und zwar vorwiegend den Impfstoff von Moderna. Laut Laboruntersuchungen wird durch die Boosterimpfung der Antikörperspiegel um das 25fache erhöht, so dass davon auszugehen ist, dass damit auch ein guter Schutz vor der neuen Virusvariante Omikron besteht. Nutzen Sie deshalb zahlreich das Impfangebot im Rahmen der Aktion „Südtirol Impft“!“Nachfolgend werden die wichtigsten Zahlen (Stand: 09.12.2021) zu den bereits durchgeführten Impfungen in Südtirol dargestellt.Verabreichte Impfdosen: 823.053 (+34.611)Erstdosis: 389.940 (+3.807)Zweitdosis: 342.047 (+4.398)Drittdosis: 91.066 (+26.406)vollständig geimpfte Personen: 378.343 (+2.942)Personen über 80 JahreDiese Personengruppe umfasst: 33.732 PersonenErstdosis: 29.564Zweitdosis: 28.203Drittdosis: 19.269Personen über 70 JahreDiese Personengruppe umfasst: 46.417 PersonenErstdosis: 41.326Zweitdosis: 38.131Drittdosis: 16.016Personen über 60 JahreDiese Personengruppe umfasst: 58.927 PersonenErstdosis: 51.180Zweitdosis: 45.952Drittdosis: 16.891Personen über 50 JahreDiese Personengruppe umfasst: 84.804 PersonenErstdosis: 71.433Zweitdosis: 63.889Drittdosis: 18.038Personen über 40 JahreDiese Personengruppe umfasst: 74.448 PersonenErstdosis: 61.650Zweitdosis: 53.844Drittdosis: 11.820Personen über 30 JahreDiese Personengruppe umfasst: 63.481 PersonenErstdosis: 51.420Zweitdosis: 43.629Drittdosis: 5.368Personen über 20 JahreDiese Personengruppe umfasst: 61.285 PersonenErstdosis: 50.167Zweitdosis: 42.698Drittdosis: 3.406Personen von 16-19 JahrenDiese Personengruppe umfasst: 23.242 PersonenErstdosis: 19.005Zweitdosis: 15.413Drittdosis: 253Personen von 12-15 JahrenDiese Personengruppe umfasst: 23.121 PersonenErstdosis: 14.195Zweitdosis: 10.288Drittdosis: 5Altersgruppe 80+: 87,6%; 70+: 89,6%; 60+: 87,8%; 50+: 85,7%; 40+: 84,9%; 12-39: 81,7%.Pfizer BioNTechErstdosis: 281.040Zweitdosis: 260.990Drittdosis: 59.741ModernaErstdosis: 35.468Zweitdosis: 35.462Drittdosis: 31.325Vaxzevria (ex AstraZeneca)Erstdosis: 60.444Zweitdosis: 45.595Johnson & JohnsonErstdosis: 12.988

